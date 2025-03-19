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14:21, 19 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на удар ВСУ по энергообъекту после разговора Путина и Трампа

Депутат Швыткин: ударом по энергообъекту Украина показала, что не хочет мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Нанесение удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российскому энергообъекту после того, как президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о прекращении таких атак, указывает, что Киев не хочет мира, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Киев показывает свое истинное лицо. Нанесенные удары по нашей инфраструктуре носят провокационный характер. Украина хотела спровоцировать нас на ответный удар, чтобы сорвать переговоры, которые будут проходить в Саудовской Аравии после разговора Путина и Трампа. Это в очередной раз показывает нам, что Украина не хочет мира», — сказал политик.

Он напомнил, что Путин говорил о необходимости обеспечения действенного контроля над соблюдением договоренностей, и подчеркнул, что России нужно быть готовой к любым провокациям со стороны Украины как сейчас, так и в будущем.

«Могу предположить, что сейчас по политико-дипломатическим каналам ведутся переговоры, проходят консультации, доведение информации и принятие каких-то мер. Но нам в любом случае нужно быть готовыми к провокациям, которые могут происходить и в случае перемирия. Сразу было понятно, что президент Украины Владимир Зеленский на него не настроен», — заметил Швыткин.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали российский объект энергетики после того, как Путин принял решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Удар был нанесен по объекту в станице Кавказской.

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