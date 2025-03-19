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20:31, 19 марта 2025Из жизни

Укус сотрудницы детского сада оказался смертельным для ядовитой змеи

В Бразилии сотрудница детского сада укусила ядовитую змею и убила ее
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Fine Art Photos / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии змея напала на сотрудницу детского сада и поплатилась за это жизнью. Об этом пишет издание G1.

В тот день охранница детского сада пришла на работу в тапочках. Открывая дверь, она случайно наступила на змею, и та укусила ее в большой палец. Женщина испугалась, что пресмыкающееся нападет на детей, поэтому поймала его и укусила. Укус оказался смертельным для змеи.

Вскоре охранница почувствовала тошноту и головокружение. Она поняла, что змея была ядовитой, поэтому взяла ее, села на велосипед и поехала в больницу. Несмотря на плохое самочувствие, ей удалось добраться до нужного места.

Врачи определили, что змея принадлежит группе коралловых змей. Все они опасны для человека, их яд высокотоксичен. Женщину удалось спасти.

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Биолог Кристиан Рампек подчеркнул, что в случаях укуса змеей нужно тут же обращаться в экстренные службы. Он призвал ни в коем случае не следовать примеру сотрудницы детского сада и не кусать змей. По словам Рампека, рептилия могла заразить ее бактериальной инфекцией или укусить снова, на этот раз в язык.

Бразильское законодательство запрещает расправляться с дикими животными, в том числе змеями. Это расценивается как экологическое преступление. Будут ли предъявлять пострадавшей охраннице какие-либо обвинения — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Индии молодой человек, который вместе с отцом занимался охотой на змей, сунул в рот кобру ради вирусного видео. Сразу же после съемки змея укусила юношу, и спасти его не удалось.

Вот это да!
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