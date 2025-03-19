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01:28, 19 марта 2025Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о скорой передаче России машин для «Орешника»

Вольфович: Белоруссия в ближайшее время передаст России машины для «Орешника»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Минск в ближайшее время передаст России машины, на которые будет устанавливаться ракетный комплекс «Орешник». Об этом в эфире канала «Беларусь-1» заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения», — уточнил он.

По словам Вольфовича, на территории страны уже подготовлены места для размещения ракетного комплекса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил у главы России Владимира Путина разместить на территории республики новые системы вооружений, в том числе «Орешник». Он объяснил, что это усилило бы оборону страны и Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада. Путин, в свою очередь, одобрил размещение «Орешника» в стране.

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