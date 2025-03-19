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18:44, 19 марта 2025Мир

В Финляндии обжаловали приговор россиянину Тордену

Yle: Замгенпрокурора Финляндии обжаловал решение суда по делу россиянина Тордена
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото:Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Замгенпрокурора Финляндии Юкка Раппе обжаловал решение суда по делу россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного к пожизненному сроку за якобы совершенные военные преступления. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

«Дело Воислава Тордена, осужденного за военные преступления, передано в апелляционный суд», — сообщается в материале.

По данным портала, Раппе «выразил неудовлетворение решением окружного суда Хельсинки» о приговоре россиянина к пожизненному сроку.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению за якобы совершение военных преступлений на Украине в период с 2014 по 2015 годы. Суд постановил, что он якобы «бесспорно» являлся членом диверсионно-разведывательной штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» на момент совершения предполагаемых деяний в Луганской области.

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