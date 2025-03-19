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08:43, 19 марта 2025Бывший СССР

В Харьковской области заявили об остановке работы предприятий в Волчанске и Купянске

Глава Харьковской ВГА Ганчев: Предприятия Волчанска и Купянска остановили работу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Абсолютно все предприятия Волчанска прекратили свою работу, поскольку их заняли бойцы Вооруженных сил Украины и оборудовали там боевые позиции. Об остановке работы производств заявил в беседе с ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«В прифронтовой зоне, соответственно, Волчанск, Купянск, там сейчас действующих предприятий нет. Все предприятия занимаются вооруженными формированиями Украины», — заявил чиновник.

Он добавил, что при этом украинские бойцы занимаются мародерством на оставленных предприятиях, а при отходе минируют свои позиции.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении в Харьковской области. Как сообщается, российские войска продвинулись на ряде участков и форсировали реку Оскол в районе еще одного населенного пункта.

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