В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую

РБК: В Кремле обсудили переход главы Оренбургской области Паслера в Свердловскую

В Кремле обсудили уход губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с поста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Отмечается, что это будет «не негативная отставка, а скорее повышение». Так, Паслер может возглавить Свердловскую область вместо Евгения Куйвашева. Отставка свердловского губернатора также обсуждается.

Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области в марте 2019 года указом президента России Владимира Путина. В сентябре того же года он выиграл прямые выборы с результатом 65,93 процента.

Ранее Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности (врио) руководителя Ненецкого автономного округа. Также российский лидер принял отставку Юрия Бездудного с поста губернатора региона по собственному желанию.