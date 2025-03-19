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13:59, 19 марта 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос про обсуждение Путиным и Трампом смены власти на Украине

Песков: Путин и Трамп не обсуждали смену власти на Украине посредством выборов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool via Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров 18 марта не обсуждали смену власти на Украине посредством проведения выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Об этом речь не шла», — ответил на вопрос журналистов официальный представитель Кремля.

Песков также отметил недоговороспособность Киева. По его словам, Киев часто саботирует договоренности, что не может не быть предметом для озабоченности Москвы.

Вместе с тем официальный представитель Кремля раскрыл договоренность Путина и Трампа по Украине. Она заключается в 30-дневном прекращении огня по объектам энергетики.

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