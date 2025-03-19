В Кремле заявили о внимательном наблюдении за желанием Киева прислушаться к России и США

Песков: В РФ следят за тем, прислушается ли Киев к желанию выйти в мирное русло

Российские власти внимательно следят за тем, прислушается ли Киев к намерению РФ и США выйти в мирное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы внимательно дальше наблюдаем за тем, прислушается ли киевский режим к твердому намерению президентов России и Соединенных Штатов делать все возможное для выхода в русло мирового урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ночную атаку украинских войск на российские регионы можно рассматривать как саботаж попыток мирного урегулирования конфликта. По его словам, эта атака идет вразрез у попытками мирного урегулирования президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он добавил, что со стороны Украины нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, так как были попытки атаковать российские объекты.