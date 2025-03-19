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10:03, 19 марта 2025Россия

В Москве в квартире жилого дома произошел взрыв

Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка в Москве
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве на улице Нижняя Масловка в квартире жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что из-за взрыва оказалось нарушено остекление квартиры. На месте происшествия работают следователи. Информация о пострадавших и причина случившегося устанавливаются.

Как уточнила Baza в Telegram, взрыв в многоэтажке столицы в районе шести часов утра. Очаг возгорания, предварительно, находился на полке, где стояли емкости с горючими жидкостями.

В марте на агрокомплексе под Москвой произошел взрыв, после которого начался пожар. Его жертвами, предварительно, стали четыре человека. В сети также появились кадры возникшего после взрыва пожара.

ЖЗЛ
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