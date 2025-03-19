В России предложили ввести неделю отпуска за одно достижение

Аналитик Орлов предложил ввести неделю оплачиваемого отпуска за отказ от курения

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением ввести дополнительную неделю отпуска для сотрудников, отказавшихся от курения. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя министра труда РФ Антона Котякова.

По словам аналитика, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей. Это происходит из-за регулярных перекуров и снижения производительности труда. Помимо этого, хронические болезни, в том числе связанные с потреблением табака и ранней смертностью, снижают показатели ВВП на 4 процента, говорится в письме Орлова.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — отмечается в документе.

Ранее экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко рассказал, как накопить на отпуск. По его словам, для начала стоит определить общую сумму, необходимую для отдыха