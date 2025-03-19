Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:06, 19 марта 2025Россия

В России предложили ввести неделю отпуска за одно достижение

Аналитик Орлов предложил ввести неделю оплачиваемого отпуска за отказ от курения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chen Mizrach / Unsplash

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением ввести дополнительную неделю отпуска для сотрудников, отказавшихся от курения. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя министра труда РФ Антона Котякова.

По словам аналитика, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей. Это происходит из-за регулярных перекуров и снижения производительности труда. Помимо этого, хронические болезни, в том числе связанные с потреблением табака и ранней смертностью, снижают показатели ВВП на 4 процента, говорится в письме Орлова.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Трудовой кодекс России в части наделения работников, которые откажутся от курения, дополнительной неделей оплачиваемого отпуска в течение календарного года», — отмечается в документе.

Ранее экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко рассказал, как накопить на отпуск. По его словам, для начала стоит определить общую сумму, необходимую для отдыха

    Обсудить
    Последние новости

    «Дипломатия вернулась!» Как в России отреагировали на итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Освобожденное российскими военными село оказалось практически разрушено

    Кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ

    В России предложили ввести неделю отпуска за одно достижение

    Врач объяснил вещие сны

    Учительницу физкультуры арестовали за секс с 15-летним футболистом

    Стало известно возможное название российского лунного скафандра

    Боец СВО лишился выплат из-за ошибки в базе данных

    Фон дер Ляйен предупредила о скором наступлении нового миропорядка

    Евросоюз впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше