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18:44, 19 марта 2025Экономика

В российском регионе ребенка засосало в огромную лужу

В Ярославской области школьника по колено засосало в огромную лужу
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В поселке Красный Бор Ярославской области ребенка засосало в огромную лужу. Об этом сообщает «76.ru».

Инцидент произошел на Мирной улице. Ученик младших классов застрял по колено посреди огромной лужи. По словам очевидцев, школьник был растерян и озирался по сторонам в поисках помощи, так как не мог выбраться самостоятельно.

Спустя время к мальчику подошла женщина и смогла вытянуть его из грязи. Однако домой ребенку пришлось идти босиком — сапоги остались в жиже. По словам жителей Красного Бора, огромная лужа уже стала местной достопримечательностью — люди и машины застревают в ней каждую весну. Однако власти игнорируют проблему.

В октябре канализационные воды в подмосковьном городе Чехове засосали грузовик. Авария, из-за которой вода из канализации вытекла наружу, произошла в доме 11б на улице Полиграфистов. Вода затопила территорию вокруг дома. Коммунальные службы не приезжали в течение нескольких дней.

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