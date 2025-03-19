В российском регионе ребенка засосало в огромную лужу

В Ярославской области школьника по колено засосало в огромную лужу

В поселке Красный Бор Ярославской области ребенка засосало в огромную лужу. Об этом сообщает «76.ru».

Инцидент произошел на Мирной улице. Ученик младших классов застрял по колено посреди огромной лужи. По словам очевидцев, школьник был растерян и озирался по сторонам в поисках помощи, так как не мог выбраться самостоятельно.

Спустя время к мальчику подошла женщина и смогла вытянуть его из грязи. Однако домой ребенку пришлось идти босиком — сапоги остались в жиже. По словам жителей Красного Бора, огромная лужа уже стала местной достопримечательностью — люди и машины застревают в ней каждую весну. Однако власти игнорируют проблему.

В октябре канализационные воды в подмосковьном городе Чехове засосали грузовик. Авария, из-за которой вода из канализации вытекла наружу, произошла в доме 11б на улице Полиграфистов. Вода затопила территорию вокруг дома. Коммунальные службы не приезжали в течение нескольких дней.