В российском регионе задержали избившего мальчика за отказ курить отчима

В ХМАО полицейские задержали отчима, избившего мальчика за отказ курить

В ХМАО полицейские задержали 25-летнего мужчину, избившего сына сожительницы за отказ курить. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину доставили в полицейский отдел. Материалы направлены следователям для принятия процессуального решения.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в поселке Новоаганск российского региона. Отчим заставлял курить испуганного ребенка, а после отказа избил его ремнем. Мать мальчика наблюдала за происходящим и не пыталась остановить сожителя.

