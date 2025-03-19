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18:14, 19 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали избившего мальчика за отказ курить отчима

В ХМАО полицейские задержали отчима, избившего мальчика за отказ курить
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В ХМАО полицейские задержали 25-летнего мужчину, избившего сына сожительницы за отказ курить. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину доставили в полицейский отдел. Материалы направлены следователям для принятия процессуального решения.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в поселке Новоаганск российского региона. Отчим заставлял курить испуганного ребенка, а после отказа избил его ремнем. Мать мальчика наблюдала за происходящим и не пыталась остановить сожителя.

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