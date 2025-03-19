В собственность России по искам Генпрокуратуры возвращены пять стратегических предприятий

Генпрокурор Краснов: Государству вернули пять стратегических предприятий

В собственность государства вернулись пять стратегических предприятий, четыре из которых были под иностранным контролем. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе.

Предприятия были возвращены в российскую собственность по искам Генпрокуратуры. Их собственники тратили на свои нужды изъятые из оборота денежные средства, в том числе на финансирование украинских формирований.

28 января сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации.