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11:17, 19 марта 2025Забота о себе

В популярных в России специях и приправах обнаружили кишечную палочку и канцерогены

«Ъ»: В российских специях и приправах найдены кишечная палочка и канцерогены
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обнаружил в популярных в России специях и приправах кишечную палочку и канцерогены. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на соответствующее письмо организации, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

Поводом для обращения НСЗП к правительству стали результаты исследования, показавшие рост количества некачественной продукции на рынке. Согласно данным НСЗПП, в ходе проведенных в 2025 году проверок в 50 процентах исследуемых образцов были превышены нормы токсичных веществ, патогенных бактерий группы кишечной палочки, мутагенов и канцерогенов.

В частности, в 40 раз были превышены пороговые показатели по количеству микроорганизмов, включая мутагенные, в таких популярных в России специях, как «Приправа для шашлыка» бренда «Приправыч» и в «Приправе универсальной» марки «Спайс мастер». При этом максимальное количество нарушений по наличию кишечной палочки выявлено в «Приправе для холодца и зельца», «Приправе для блюд из картофеля» и «Перце черном молотом», выпускаемых компанией АО «Проксима».

В письме НСЗПП отмечается, что годом ранее аналогичные нарушения в ходе проверок выявлялись лишь в единичных случаях. В связи с этим представители организации предложили ужесточить контроль над рынком специй и приправ с помощью дополнительных мер контроля.

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