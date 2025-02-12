В московском ресторане обнаружили кишечную палочку

В Москве в ресторане «The Бык» обнаружили кишечную палочку

В московском ресторане «The Бык» обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Специалисты приехали для обследования территории учреждения после отравления одного из посетителей. На месте были обнаружены несколько нарушений санитарных норм, среди которых — отсутствие маркировки, приборов для измерения температуры и нарушение условий хранения продуктов.

После взятия проб выяснилось, что в ресторане есть бактерии группы кишечной палочки. При этом количество других микроорганизмов превышает норму.

В начале февраля стало известно, что в работе сети точек быстрого питания Subway обнаружили ряд нарушений. Выяснилось, что списанные ингредиенты смешивают со свежими, которые тоже чаще всего являются просроченными. Также в результате проверки нашли тараканов и много грязи.