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15:45, 12 февраля 2025Россия

В московском ресторане обнаружили кишечную палочку

В Москве в ресторане «The Бык» обнаружили кишечную палочку
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В московском ресторане «The Бык» обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Специалисты приехали для обследования территории учреждения после отравления одного из посетителей. На месте были обнаружены несколько нарушений санитарных норм, среди которых — отсутствие маркировки, приборов для измерения температуры и нарушение условий хранения продуктов.

После взятия проб выяснилось, что в ресторане есть бактерии группы кишечной палочки. При этом количество других микроорганизмов превышает норму.

В начале февраля стало известно, что в работе сети точек быстрого питания Subway обнаружили ряд нарушений. Выяснилось, что списанные ингредиенты смешивают со свежими, которые тоже чаще всего являются просроченными. Также в результате проверки нашли тараканов и много грязи.

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