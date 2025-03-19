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09:59, 19 марта 2025Мир

В США признали отсутствие рычагов давления в переговорах по Украине

Полковник Макгрегор: У США отсутствуют рычаги давления в переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

У Соединенных Штатов отсутствуют рычаги давления в переговорах по Украине. С таким заявлением в соцсети Х выступил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«У США нет никаких рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если обсуждение членства в НАТО будет частью мирной сделки», — написал отставной военный.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как и усилия двух стран по завершению конфликта на Украине, разрушают западный нарратив о «российской угрозе».

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