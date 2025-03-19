В США сообщили о разочаровании Трампа разговором с Путиным

NYT: Результат разговора с Путиным мог разочаровать Трампа

Президент США Дональд Трамп мог быть разочарован результатом разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет The New York Times.

В статье отмечается, что американский лидер рассчитывал на другой итог переговоров. «Результат звонка, похоже, оказался далеко не тем, на что надеялся господин Трамп в своем обращении к Москве после нескольких дней оптимистичных заявлений из Белого дома о том, что мир достижим», — указывает издание.

При этом сам Трамп заявлял, что разговор с Путиным был очень продуктивным. По его словам, процесс урегулирования на Украине теперь идет в полную силу.

Лидеры двух стран 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Политики обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. Сообщалось, что Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.