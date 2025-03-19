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17:03, 19 марта 2025Бывший СССР

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах произошло несколько взрывов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Handout / Reuters

В Сумах произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное».

Количество взрывов, их место и обстоятельства не сообщаются. Городские власти пока не отреагировали на случившееся.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска поразили склады топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По его словам, это ощутимый удар с точки зрения обеспечения украинских войск топливом, в том числе на запорожском направлении.

До этого 18 марта утром в Киеве раздались взрывы. Информация о том, где именно они произошли и какая инфраструктура получила повреждения, также отсутствует.

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