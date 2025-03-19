В зоне СВО испытали портативный фильтр для воды

«Известия»: В зоне СВО испытали портативный фильтр для очистки воды

Новый портативный фильтр для очистки воды, разработанный концерном «Калашников», прошел испытания в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

Изделие состоит из пластикового пенала с силиконовым шлангом. Внутри пенала находятся очищающие элементы — покрытый серебром фильтр для удаления крупных частиц и трековые мембраны с порами размером 0,4 микрона. Этого достаточно, чтобы пропускать воду, удерживая болезнетворные бактерии. Фильтр может очистить 12 литров воды в час, а общий ресурс изделия — около 20 тысяч литров. Устройство длиной 150 миллиметров весит 60 граммов, поэтому его можно переносить в кармане.

«Фильтр можно бросить в лужу и тут же начать пить воду. Для этого он снаряжен специальным шлангом с соском. При необходимости фильтр можно накрутить прямо на пластиковую бутылку с грязной водой — он снабжен резьбой необходимого диаметра», — рассказал директор дивизиона медицинских разработок «Калашникова» Василий Худолеев.

По его словам, в зоне СВО фильтры подтвердили свои характеристики. В перспективе они могут войти в базовый комплект принадлежностей военнослужащего. В концерне отметили, что в случае запроса Минобороны России можно нарастить производственные мощности и в сжатые сроки изготовить миллион изделий.

В феврале стало известно, что «Калашников» направил партию новых огнестойких перчаток заказчику для апробации. Они адаптированы для использования с оружием и мультимедийными устройствами.