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14:42, 19 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО испытали портативный фильтр для воды

«Известия»: В зоне СВО испытали портативный фильтр для очистки воды
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новый портативный фильтр для очистки воды, разработанный концерном «Калашников», прошел испытания в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

Изделие состоит из пластикового пенала с силиконовым шлангом. Внутри пенала находятся очищающие элементы — покрытый серебром фильтр для удаления крупных частиц и трековые мембраны с порами размером 0,4 микрона. Этого достаточно, чтобы пропускать воду, удерживая болезнетворные бактерии. Фильтр может очистить 12 литров воды в час, а общий ресурс изделия — около 20 тысяч литров. Устройство длиной 150 миллиметров весит 60 граммов, поэтому его можно переносить в кармане.

«Фильтр можно бросить в лужу и тут же начать пить воду. Для этого он снаряжен специальным шлангом с соском. При необходимости фильтр можно накрутить прямо на пластиковую бутылку с грязной водой — он снабжен резьбой необходимого диаметра», — рассказал директор дивизиона медицинских разработок «Калашникова» Василий Худолеев.

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По его словам, в зоне СВО фильтры подтвердили свои характеристики. В перспективе они могут войти в базовый комплект принадлежностей военнослужащего. В концерне отметили, что в случае запроса Минобороны России можно нарастить производственные мощности и в сжатые сроки изготовить миллион изделий.

В феврале стало известно, что «Калашников» направил партию новых огнестойких перчаток заказчику для апробации. Они адаптированы для использования с оружием и мультимедийными устройствами.

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