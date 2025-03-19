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00:30, 19 марта 2025Наука и техника

В зону СВО передадут обманывающие РЭБ дроны

В зону СВО передадут две тысячи обманывающих РЭБ дронов-камикадзе УДК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Народный Фронт/ ТАСС

Две тысячи дронов-камикадзе, которые могут обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, передадут в зону проведения специальной военной операции (СВО) краснодарские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба». Об этом сообщили в «Народном фронте», передает ТАСС.

Беспилотник УДК получил систему управления, которая автоматически меняет частоты управления в ходе полета. Также можно в ручном режиме менять частоту видеоканала. «Это фактически способ преодоления РЭБ противника, который выигрывает время на выполнение поставленных задач. С помощью нашего дрона уничтожено более 50 американских БМП Bradley и более 30 американских гаубиц М777», — сказал собеседник агентства.

В организации уточнили, что с начала СВО бойцам передали более 10 тысяч УДК. Сейчас к отправке готовят очередную партию. Квадрокоптер может нести до четырех килограммов полезной нагрузки.

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Ранее в марте стало известно, что российские военные в зоне СВО получат новый дрон «Сова-13», который может работать как ретранслятор. Также аппарат способен вести разведку более 1,5 часа.

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