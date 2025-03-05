Российские военные получат «Сову-13»

«Известия»: Российские военные получат модульный дрон-ретранслятор «Сова-13»

Российские военные в зоне проведения спецоперации (СВО) получат новый дрон «Сова-13», который может работать как ретранслятор. О возможностях модульного дрона в Симбирском конструкторском бюро (СКБ) «Пиранья» рассказали «Известиям».

Новый аппарат позволит вести разведку более 1,5 часа. «Сова-13» может зависать в одном положении и наблюдать за отдельной позицией. Разработчики отмечают, что беспилотник работает как на стандартной частоте 5,8 гигагерца, так и в специальных диапазонах. Это позволяет сохранять управление в сложных условиях и минимизирует риски подавления канала связи средствами радиоэлектронной борьбы.

«Цифровой видеосигнал преобразуется в аналоговый, и именно он передается на очки оператора. И этот сигнал уже не заглушить. Это как если сравнивать цифровое телевидение и аналоговое: в цифровом, если один пакет данных потерялся, картинка сразу черная, а аналог, даже если будут глушить, телевизор хоть и с помехами, но будет что-то показывать», — рассказал руководитель по связям с общественностью СКБ.

Беспилотник может нести две камеры сразу, тепловизор или поворотные модули. В организации рассказали, что бойцы могут сами настроить аппарат на другую частоту или изменить полезную нагрузку.

В феврале стало известно, что российские FPV-дроны с проводным управлением начали оснащать термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». Изделие несет 2,1 килограмма огнесмеси.