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20:27, 27 февраля 2025Наука и техника

Российские проводные дроны превратили в мини-«Солнцепек»

Российские проводные дроны получили боевую часть огнемета «Шмель»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Российские FPV-дроны с проводным управлением начали оснащать термобарической боевой частью реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель». На соответствующую фотографию обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить квадрокоптер с катушкой оптоволокна, который получил боевую часть «Шмеля». Термобарическое снаряжение превращает дрон в мини-«Солнцепек», который также использует термобарические боеприпасы.

«Шмель» несет капсулу с огнесмесью весом 2,1 килограмма. Высокотемпературный импульс при взрыве сопровождается резким перепадом давления, а площадь поражения на открытой местности составляет 50 квадратных метров.

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Ранее в феврале стало известно, что Вооруженные силы России начали применять ранее неизвестные дроны-камикадзе для поражения целей в Сумской области. Аппараты внешне напоминают недавно представленный беспилотник «Куб-2», но в деталях отличаются от него. Дрон несет кумулятивно-осколочно-фугасную зажигательную боевую часть КОФЗБЧ-3 весом три килограмма.

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