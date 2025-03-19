Врач предупредил о серьезной опасности популярного болеутоляющего

Терапевт Межер: Ибупрофен может спровоцировать язву желудка

Популярное болеутоляющее, которое есть практически в каждой домашней аптечке, может нанести вред здоровью. Об опасности ибупрофена предупредил британский терапевт Сермед Межер, пишет Daily Mirror.

По словам врача, ибупрофен — относительно безопасное лекарство для снятия боли и температуры. Однако если пить его каждый день на протяжении долгого времени, оно может повредить слизистую оболочку желудка и даже спровоцировать язву.

Межер призвал с особой осторожностью принимать ибупрофен и другие подобные лекарства тем, у кого уже есть язва желудка. Чтобы уменьшить риск побочных реакций, он посоветовал принимать препарат во время еды или запивать его молоком.

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