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10:35, 12 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог предупредила россиян о предвестнике инсульта

Кардиолог Арланова: Внезапное онемение конечностей может предшествовать инсульту
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom  

Инсульт — внезапное острое нарушение мозгового кровообращения — занимает третье место в мире среди причин летального исхода, рассказала кардиолог клиники La Salute Арина Арланова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян о предвестнике инсульта.

«Несмотря на то, что инсульт происходит стремительно, существуют симптомы, предвещающие болезнь. Доказано, что у каждого четвертого пациента, пережившего инсульт, были тревожные признаки. Это так называемые приходящие нарушения мозгового кровообращения, или транзиторные ишемические атаки (ТИА) — микроинсульты», — рассказала она.

По словам врача, симптомы ТИА похожи на симптомы классического инсульта, но длятся недолго (не более нескольких минут) и проходят без медицинской помощи. «И в этом кроется их главное коварство: люди не придают значения эпизодам повышения артериального давления, временному онемению конечности, внезапному и сильному головокружению, проблемам со зрением и речью, так как они проходят самостоятельно или при небольшой медикаментозной коррекции и состояние, как правило, быстро восстанавливается», — объяснила Арланова.

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У тех, кто перенес ТИА, риск инсульта в последующую неделю увеличивается в разы и сохраняется в течение нескольких лет. Поэтому при появлении перечисленных признаков ТИА важно обратиться к врачу, чтобы снизить вероятность сердечно-сосудистых осложнений и катастрофы сосудов мозга, заключила кардиолог.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Роксана Портнова дала советы по профилактике инфаркта и инсульта. Для уменьшения вероятности развития этих смертельно опасных недугов особенно важно отказаться от курения и алкоголя, считает она.

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