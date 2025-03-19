Прошлая администрация США во главе с Джо Байденом обманула, предала и уничтожила Украину. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру.
«То, как их обманули, я имею в виду украинский народ, украинцев и государство Украина, — как их обманули люди в Вашингтоне, как их обманул Байден и все остальные — это ни с чем не сравнимый обман. Их обманули, их предали, их уничтожили», — сказала она.
По ее словам, почувствовавшая самостоятельность Украина начала строить «молодую демократию», но столкнулась с коррупцией и «националистичностью». Именно на этом, отметила дипломат, и сыграли страны Запада, которые впоследствии «жестоко» обманули Киев.
Ранее Захарова заявила о прогрессе в отношениях с США. По ее словам, Москва видит попытки Вашингтона «воссоздать из руин» контакты дипломатов двух стран.