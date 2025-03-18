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00:11, 19 марта 2025Мир

Россия заявила о прогрессе в отношениях с США

Захарова: Москва фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру.

Она также отметила, что Москва видит попытки Вашингтона «из руин воссоздать» контакты дипломатов двух стран. Кроме того, Россия видит и попытки деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

При этом Захарова подчеркнула, что в отношениях с Соединенными Штатами Россия исходит из действий, а не полагается на слова.

Ранее Сенатор Константин Косачев назвал возвращением дипломатии разговор президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, сделан бесспорный шаг вперед, поскольку, по его мнению, обе стороны нацелены на результат.

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