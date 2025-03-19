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15:30, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский объявил о создании коалиции по строительству укрытий на Украине

Зеленский: Украина и Финляндия создадут коалицию по строительству укрытий
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев и Хельсинки создадут международную коалицию по строительству укрытий на Украине. О создании альянса объявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом украинский лидер Владимир Зеленский, запись выступления доступна на YouTube.

«Министры сегодня будут подписывать документ, который учреждает коалицию. Я хочу поблагодарить Финляндию за готовность помочь со строительством укрытий на Украине и готовность привлекать других в Европе к этой работе», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что в коалиции пригодится опыт Финляндии по созданию укреплений на границе с Россией и Белоруссией.

В ходе брифинга Зеленский также признал обсуждение территориального вопроса на будущих переговорах по Украине. Он добавил, что первым шагом на пути урегулирования конфликта должно стать прекращение огня.

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