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14:55, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский признал обсуждение территориального вопроса на будущих переговорах по Украине

Зеленский: Территориальный вопрос на будущих переговорах будет чувствительным
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский признал, что в ходе мирных переговоров по Украине будет обсуждаться территориальный вопрос. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, трансляция велась на YouTube.

«Что касается территорий — наверное, это будет одним из чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах», — ответил украинский лидер на вопрос журналистов.

Зеленский добавил, что первым шагом на пути урегулирования украинского конфликта должно стать прекращение огня. Он выразил уверенность, что по всей линии фронта будет тишина.

В то же время украинский президент отказался признавать Крым и утраченные республикой территории российскими. По его словам, это является красной линией для Киева.

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