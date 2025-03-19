Зеленский признал обсуждение территориального вопроса на будущих переговорах по Украине

Зеленский: Территориальный вопрос на будущих переговорах будет чувствительным

Владимир Зеленский признал, что в ходе мирных переговоров по Украине будет обсуждаться территориальный вопрос. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, трансляция велась на YouTube.

«Что касается территорий — наверное, это будет одним из чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах», — ответил украинский лидер на вопрос журналистов.

Зеленский добавил, что первым шагом на пути урегулирования украинского конфликта должно стать прекращение огня. Он выразил уверенность, что по всей линии фронта будет тишина.

В то же время украинский президент отказался признавать Крым и утраченные республикой территории российскими. По его словам, это является красной линией для Киева.

