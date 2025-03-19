Жители российского города сообщили о громком хлопке в небе

Жители Воронежа сообщили о громком хлопке в небе

Жители Воронежа сообщили о громком хлопке над городом. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Воронеж №1».

«Громкий хлопок прозвучал над городом», — говорится в сообщении. О звуке также сообщил Telegram-канал «Блокнот Воронеж».

Каких-либо подробностей на данный момент нет, официальные заявления о произошедшем еще не появились.

Ранее стало известно, что в Воронеже запустили салют во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. На снятых очевидцем кадрах видно салют в одном из спальных районов, сопровождающийся разрывами пиротехники.