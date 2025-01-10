В российском городе запустили салют во время атаки беспилотников ВСУ

В Воронеже во время атаки беспилотников ВСУ запустили салют

В Воронеже запустили салют во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

На снятых очевидцем кадрах видно салют в одном из спальных районов, сопровождающийся разрывами пиротехники.

По информации канала, салют запустили местные жители. Его авторы осудили такое поведение, указав, что фейерверки мешают работе средств противовоздушной обороны.

9 января — в день, когда было опубликовано видео, — Воронежская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Несколько беспилотников были уничтожены в небе над регионом, в том числе в пригородах Воронежа.