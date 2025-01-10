Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 10 января 2025Россия

В российском городе запустили салют во время атаки беспилотников ВСУ

В Воронеже во время атаки беспилотников ВСУ запустили салют
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Большой воронежский

В Воронеже запустили салют во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

На снятых очевидцем кадрах видно салют в одном из спальных районов, сопровождающийся разрывами пиротехники.

По информации канала, салют запустили местные жители. Его авторы осудили такое поведение, указав, что фейерверки мешают работе средств противовоздушной обороны.

9 января — в день, когда было опубликовано видео, — Воронежская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Несколько беспилотников были уничтожены в небе над регионом, в том числе в пригородах Воронежа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об условиях встречи Трампа и Путина

      Минобороны раскрыло число взятых под контроль населенных пунктов за неделю

      Россиянка показала способ летать в эконом-классе как в бизнесе и вызвала споры в сети

      Отец Зендеи прокомментировал новость о ее помолвке с Томом Холландом

      Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

      Россия нанесла 28 групповых ударов по Украине за неделю

      Росгвардия обезвредила и задержала напавшего на соседей с топором россиянина

      На Украине забронировали от мобилизации работников газовой отрасли

      На Украине попросили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных

      Российский депутат почти год не появлялся на заседаниях и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше