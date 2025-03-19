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20:12, 19 марта 2025Ценности

Звезда сериала «Кухня» раскрыла секреты стройности на фото в облегающем наряде

Екатерина Ештокина

Фото: @begunova24

Российская актриса театра и кино Анна Бегунова раскрыла секреты стройности на фото в облегающем наяде. Соответствующее фото (на момент написания заметки уже удалено) она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость предстала на снимке в черном фитнес-костюме, состоящем из укороченного топа на тонких бретелях и легинсов. Звезда сериала «Кухня» тем самым продемонстрировала фигуру.

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По словам артистки, сохранять прежние формы после родов ей помогают ограничения в питании, физическая активность, а также регулярные массажи и аппаратные процедуры для коррекции фигуры. В то же время Бегунова подчеркнула, что сохраняет режим как на гастролях, так и в отпуске.

Ранее в марте звезда «Бригады» Александра Флоринская также раскрыла секрет стройности. Она призналась, что употребляет только здоровую пищу и ведет активный образ жизни.

Вот это да!
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