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09:53, 20 марта 2025Наука и техника

Популярность самого дешевого iPhone объяснили

SellCell: iPhone 16e не впечатлил пользователей, но стал популярным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый iPhone 16e предназначен для пользователей старых iPhone и Android-смартфонов. Об этом говорится в исследовании сервиса SellCell.

Аналитики SellCell, который занимается продажей и покупкой подержанных смартфонов, опросили 3500 пользователей телефонов Apple на предмет их отношения к 16e. По большей части потребителей из США не впечатлила модель, однако его покупатели объяснили популярность гаджета.

Из опроса следует, что 72,9 процента респондентов «слегка» или «вообще не впечатлены» iPhone 16e. 63,3 процента пользователей посчитали, что более дешевая модель в линейке iPhone обесценивает бренд. 16e стоит минимум 599 долларов, или около 50 тысяч рублей.

При этом пользователи, которые уже приобрели iPhone 16e, в основном довольны своей покупкой. Они назвали причинами приобретения девайса соответствие бюджету — 72,3 процента, более длительное время автономной работы — 67,4 процента, новый процессор — 36,2 процента, длительная поддержка обновлениями — 23,2 процента.

Из этого авторы опроса сделали вывод, что новый компромиссный девайс не интересует пользователей актуальных iPhone. Они полагают, что Apple выпустила смартфон для владельцев старых девайсов и пользователей Android-аппаратов, которые хотят приобрести iPhone.

Ранее авторы Bloomberg рассказали, что iPhone 16e оказался успешнее предшественника iPhone SE в продаже на 60 процентов. Журналисты заметили, что смартфон приобретают те, кто давно не обновлял свое устройств.

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