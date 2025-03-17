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09:49, 17 марта 2025Наука и техника

Самый дешевый iPhone оказался бестселлером

Bloomberg: iPhone 16e оказался популярнее своего предшественника iPhone SE
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Смартфон iPhone 16e оказался успешнее предшественника в продаже на 60 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете агентства говорится, что продажи iPhone 16e, представленного в конце февраля, стали на 60 процентов больше продаж его предшественника iPhone SE. Последний девайс был представлен весной 2022 года. При этом в начале марта аналитик Bloomberg Марк Гурман отмечал, что аппарат не пользуется популярностью.

В материале указывается несколько причин того, что устройство стало бестселлером. В первую очередь iPhone 16e является самым дешевым смартфоном Apple — его стоимость составляет 599 долларов, или около 51 тысячи рублей. При этом он имеет OLED-дисплей, дизайн без фронтальной кнопки, актуальный процессор и поддерживает работу с нейросетью Apple Intelligence.

Также журналисты заметили, что смартфон приобретают те, кто давно не обновлял свое устройств. Кроме того, iPhone 16e должен оказаться популярным среди корпоративных пользователей. При этом успеха новой модели может быть недостаточно, чтобы переломить негативную для Apple ситуацию с продажами гаджетов на ряде рынков, в том числе в Китае.

В середине марта пользователи нового смартфона iPhone 16e рассказали о проблемах с передачей звука по Bluetooth. Судя по отзывам покупателей, неполадки имеют массовый характер.

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