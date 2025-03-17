Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:34, 17 марта 2025Наука и техника

Самый дешевый iPhone начал ломаться

Пользователи iPhone 16e пожаловались на проблемы со звуком
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пользователи нового смартфона iPhone 16e рассказали о проблемах с передачей звука по Bluetooth. На это обратило внимание издание MacRumors.

Соответствующие жалобы начали появляться на официальном форуме Apple и Reddit. По словам автора публикации на Apple Discussions, его смартфон начал «заикаться» во время воспроизведения музыки через беспроводные наушники. «Звук останавливается на секунду, а затем снова включается», — заметил пользователь самого дешевого смартфона Apple, который стоит 599 долларов, или около 51 тысячи рублей.

«У меня та же проблема, когда iPhone 16e подключается к любому устройству Bluetooth», — заметил пользователь под ником andre2342. «Как только я начал пользоваться 16e, у меня начались проблемы с Bluetooth», — написал посетитель сайта под ником oarriaga08. «Пойду сдавать телефон в магазин», — признался пользователь Reddit под ником OscarZ321.

В компании пока публично не отреагировали на проблему, однако некоторые пользователи iPhone связались со службой поддержки и получили ответ. В Apple приняли жалобу к рассмотрению и пообещали исправить неполадку.

В начале марта iPhone 16e впервые подешевел в России. Если на старте телефон оценивали в 77 999 рублей, то спустя некоторое время он стал доступен за 65 тысяч рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    «Черное море и ядерный реактор». Спецпосланник Трампа раскрыл детали обсуждения мирной сделки по Украине

    Названа дата вынесения приговора экс-президенту Грузии Саакашвили

    Симоньян назвала войска стран ЕС изнеженными

    Зеленский объяснил назначение нового главы Генштаба

    46-летняя телезвезда в крошечном бикини снялась для модного бренда

    В МИД России рассказали о требованиях Москвы насчет Украины

    Система ПВО сбила шесть БПЛА в трех российских регионах

    Российская теннисистка описала победный матч против первой ракетки мира фразой про кролика

    Госсекретарь США рассказал о двух этапах урегулирования конфликта на Украине

    Генштаб ВСУ признал продвижение ВС России в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше