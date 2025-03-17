Самый дешевый iPhone начал ломаться

Пользователи iPhone 16e пожаловались на проблемы со звуком

Пользователи нового смартфона iPhone 16e рассказали о проблемах с передачей звука по Bluetooth. На это обратило внимание издание MacRumors.

Соответствующие жалобы начали появляться на официальном форуме Apple и Reddit. По словам автора публикации на Apple Discussions, его смартфон начал «заикаться» во время воспроизведения музыки через беспроводные наушники. «Звук останавливается на секунду, а затем снова включается», — заметил пользователь самого дешевого смартфона Apple, который стоит 599 долларов, или около 51 тысячи рублей.

«У меня та же проблема, когда iPhone 16e подключается к любому устройству Bluetooth», — заметил пользователь под ником andre2342. «Как только я начал пользоваться 16e, у меня начались проблемы с Bluetooth», — написал посетитель сайта под ником oarriaga08. «Пойду сдавать телефон в магазин», — признался пользователь Reddit под ником OscarZ321.

В компании пока публично не отреагировали на проблему, однако некоторые пользователи iPhone связались со службой поддержки и получили ответ. В Apple приняли жалобу к рассмотрению и пообещали исправить неполадку.

В начале марта iPhone 16e впервые подешевел в России. Если на старте телефон оценивали в 77 999 рублей, то спустя некоторое время он стал доступен за 65 тысяч рублей.