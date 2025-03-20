46-летняя Елена Летучая снялась полуголой на пляже

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась полуголой на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на ступенях бассейна. Она позировала перед камерой в крошечном бюстгальтере от бикини и с собранными в небрежный пучок волосами. На размещенном кадре видно, что телезвезда отказалась от плавок, прикрыв платком интимную часть тела.

«В тропическом раю с белоснежными пляжами, кокосовыми рощами и фантастическим океаном», — подписала она пост.

В феврале сообщалось, что Елена Летучая показала фото в прозрачной юбке.