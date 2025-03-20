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18:34, 20 марта 2025Экономика

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро

Банк России поднял официальный курс доллара до 84,4 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 21 марта, выросли более чем на полтора рубля, до 84,4 рубля и 92,46 рубля соответственно, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Рубль слабеет второй день подряд. Днем курс американской валюты на международном рынке Forex поднимался выше 85 рублей.

Как отмечает Reuters, курсовую динамику определяют в четверг малая заметность продаж экспортной выручки, преобладание локального спроса на подешевевшую в последнее время валюту, а также ожидание дальнейшего развития геополитической повестки.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, на российскую валюту может давить в том числе вероятное сокращение притока средств иностранцев, стремившихся вложиться в рублевые активы «на фоне ожиданий быстрого установления как минимум перемирия в украинском конфликте» в то время как «сейчас относительно подобного развития событий существует в лучшем случае высокая неопределенность».

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