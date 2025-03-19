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17:41, 19 марта 2025Экономика

Центробанк повысил официальный курс доллара в России

ЦБ: Официальный курс доллара в России вырос до 82,85 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный курс доллара в России 19 марта вырос до 82,85 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка (ЦБ).

Курс американской валюты повысили с 81,5 до 82,85 рубля. Евро вырос с 87,56 до 90,82 рубля. Курс юаня регулятор поднял с 11,22 до 11,43 рубля.

Днем ранее ЦБ понизил курсы американской и европейской валют почти на три рубля. Цена доллара изменилась с 84,3 до 81,5 рубля. Евро подешевел с 90,8 до 87,6 рубля. Курс юаня опустился с 11,6 до 11,2 рубля.

По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, курс доллара в 100 рублей является идеальным и наиболее сбалансированным для российской экономики. Он отвечает интересам как федерального бюджета, так и экспортоориентированных российских компаний. Подобное соотношение американской валюты к российской было бы более оптимально для национальной экономики, чем нынешний курс, резюмировал Потанин.

В то же время аналитик Михаил Васильев полагает, что при успехе российско-американских переговоров курс доллара может опуститься до 70 рублей. Позитивный исход переговоров может обеспечить российскому рынку приток иностранного капитала, особенно если принять во внимание высокие (больше 20 процентов) ставки в рублях.

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