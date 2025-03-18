ЦБ понизил курс доллара почти на три рубля

ЦБ установил официальный курс доллара на 19 марта на уровне в 81,5 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара, котировки американской валюты на среду, 19 марта, установили на уровне в 81,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Для сравнения, во вторник, 18 марта, курс доллара находился на отметке в 84,3 рубля. Таким образом, ЦБ понизил котировки американской валюты почти на 3 рубля, снижение составило 2,8 рубля.

Схожую динамику продемонстрировал и официальный курс евро. Котировки европейской валюты российский регулятор понизил примерно на 3,2 рубля — с 90,8 до 87,6 рубля. Курс юаня сократился в меньшей степени. Котировки китайской валюты упали на 38 копеек — с 11,6 до 11,2 рубля.

Курс рубля продолжает укрепляться к основным мировым валютам на фоне прогресса в переговорах России и США по поводу прекращения боевых действий на Украине. В первой половине дня, ближе к 10:30 по московскому времени, курс доллара упал ниже 81 рубля, а котировки евро к тому моменту опустились ниже 89 рублей. Подобной динамики на российском внебиржевом рынке не наблюдалось с июня 2024 года.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее заявил, что в случае успешных переговоров Москвы и Вашингтона курс доллара может опуститься ниже 70 рублей. Позитивное завершение деловых обсуждений, по его словам, способно обеспечить российскому рынку приток иностранного капитала, что положительным образом скажется на позициях рубля.

В то же время старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко предупредила, что подобная динамика может в итоге оказаться неустойчивой. В этом случае, пояснила она, доллар может подорожать до 100 рублей в течение полугода на фоне снижения цен на основные экспортные категории российской продукции.