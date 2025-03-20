Бортпроводник изнасиловал коллегу-стюардессу в ночь между рейсами

Бортпроводника авиакомпании British Airways задержали в Сингапуре за изнасилование коллеги-стюардессы во время ночного отдыха между рейсами. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Мужчину, имя которого не раскрывается, арестовали 18 марта после предъявления обвинений. Менеджеры перевозчика вылетели в Сингапур, чтобы связаться с властями страны и подозреваемым, который в настоящее время находится за решеткой.

По данным издания, произошедшее повергло персонал British Airways в шок. Преступникам, признанным виновными в изнасиловании в этой стране, грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, а также штраф или избиение палками.

Это не первый громкий скандал с участием членов экипажей British Airways за последние несколько лет. В 2023 году женатого пилота уволили из авиакомпании за то, что перед полетом из ЮАР он устроил оргию, в ходе которой вместе с приятелями употреблял наркотики с обнаженных бюстов туристок. В марте 2025 года мужчина вернулся к работе.