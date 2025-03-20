Жители Гренландии присоединились к бойкоту товаров из США

KNR: Жители Гренландии бойкотируют товары из США на фоне планов аннексии

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении забрать Гренландию у Дании и сделать новым штатом жители острова начали бойкотировать американские товары. Об этом со ссылкой на местную радиостанцию KNR сообщает РИА Новости.

Таким образом, они присоединились к акции канадских граждан, которые отказываются от покупки товаров из США по же причине. Гренландские активисты призывают покупать взамен больше европейских или канадских товаров, поскольку производители из этих стран тоже страдают от активности Трампа.

В марте глава Белого дома заявил, что остров так или иначе окажется под контролем Вашингтона, и пообещал его жителям богатство. Однако все местные политики выступают против такого шага, хотя некоторые хотели бы окончательно отделиться от Дании.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании и остается в составе королевства сейчас, но в 2009 году она получила право на автономию и самостоятельность во внутренней политике. На прошлой неделе на острове прошли парламентские выборы, где победили сторонники независимости, которые теперь могут поставить вопрос о референдуме.