В Госдуме поддержали идею запретить продажу чипсов детям

Депутат Огуль поддержал идею запретить продажу чипсов детям

Если чипсы вредят здоровью детей, то, конечно, их необходимо запретить, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к правительству с идеей сделать чипсы подакцизным товаром и запретить их продажу несовершеннолетним. Размер акциза может быть определен в размере 20 процентов от стоимости товара, сообщил он.

«На сегодняшний день качество продукции на контроле у Роспотребнадзора очень жестком, никогда такого не было, чтобы они определяли четкие ингредиенты того или иного продукта, если это не соответствует тому или иному качеству или составу продукта или вредит здоровью наших детей. Я считаю, что надо, конечно же, запретить. Запретить — это слово, которое всех раздражает, но сейчас такое время, когда надо очень четко выстраивать грань между хорошим и плохим. Если это все обосновано, я с учетом последних таких направлений очень поддерживаю Роспотребнадзор в этом направлении», — высказался Огуль.

С 1 марта в России вступили в силу законы, запрещающие продавать лицам моложе 18 лет безалкогольные энергетические напитки, а также зажигалки и другие газосодержащие товары бытового назначения.

