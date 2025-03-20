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13:58, 20 марта 2025Россия

Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс выросло в два раза

Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс выросло до десяти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Число пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энгельс в Саратовской области выросло до десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных властей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ударах выросло до пяти.

«На данный момент известно о 10 пострадавших после атаки БПЛА», — приводит агентство слова пресс-службы областного правительства.

Украинские войска атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. Повреждения получили два детских сада и школа. Есть пострадавшие. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 54 беспилотника.

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