Торговые пошлины США привели к спорам в Европе

Politico: Возможный ответ на торговые пошлины США выявил противоречия в ЕС

Решение Еврокомиссии о введении ответных торговых пошлин на товары из США вызвало возражения у ряда влиятельных стран, в том числе у Франции, Испании и Италии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Один из них отметил, что громче всех выступает Париж, потому что в складывающемся характере торгового противостояния он пострадает сильнее всего. Его поддерживают страны, экспортирующие в США большое количество алкоголя, на который глава Белого дома Дональд Трамп обещает ввести новые пошлины в случае эскалации торговой войны.

Речь идет о том, что в ответ на решение президента США ввести тарифы на европейские сталь и алюминий Брюссель намерен восстановить действие пошлин на бурбон, вводившихся в 2018 году. Трамп уже пообещал, что применит заградительные пошлины в отношении европейского алкоголя.

Премьер Италии Джорджа Мелони предупредила о порочном круге эскалации торговой войны, а глава правительства Ирландии Михол Мартин предположил, что Еврокомиссия повторяет свои действия периода первого президентства Трампа без учета новых обстоятельств.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре считает противостояние внутри ЕС ожидаемым, потому что когда дело доходит до ущерба от торговых войн каждая из стран пытается снизить собственные потери. Она отметила, что задача Еврокомиссии заключается в том, чтобы выработать средний подход.

Ранее сообщалось, что список американских товаров, в отношении которых Еврокомиссия намерена ввести ответные тарифы, уместился на 99 страницах, а состоит он преимущественно из продовольствия и алкогольных напитков. Общая сумма импорта равна 26 миллиардам евро.