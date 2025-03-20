Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:28, 20 марта 2025Экономика

Торговые пошлины США привели к спорам в Европе

Politico: Возможный ответ на торговые пошлины США выявил противоречия в ЕС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение Еврокомиссии о введении ответных торговых пошлин на товары из США вызвало возражения у ряда влиятельных стран, в том числе у Франции, Испании и Италии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Один из них отметил, что громче всех выступает Париж, потому что в складывающемся характере торгового противостояния он пострадает сильнее всего. Его поддерживают страны, экспортирующие в США большое количество алкоголя, на который глава Белого дома Дональд Трамп обещает ввести новые пошлины в случае эскалации торговой войны.

Речь идет о том, что в ответ на решение президента США ввести тарифы на европейские сталь и алюминий Брюссель намерен восстановить действие пошлин на бурбон, вводившихся в 2018 году. Трамп уже пообещал, что применит заградительные пошлины в отношении европейского алкоголя.

Премьер Италии Джорджа Мелони предупредила о порочном круге эскалации торговой войны, а глава правительства Ирландии Михол Мартин предположил, что Еврокомиссия повторяет свои действия периода первого президентства Трампа без учета новых обстоятельств.

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре считает противостояние внутри ЕС ожидаемым, потому что когда дело доходит до ущерба от торговых войн каждая из стран пытается снизить собственные потери. Она отметила, что задача Еврокомиссии заключается в том, чтобы выработать средний подход.

Ранее сообщалось, что список американских товаров, в отношении которых Еврокомиссия намерена ввести ответные тарифы, уместился на 99 страницах, а состоит он преимущественно из продовольствия и алкогольных напитков. Общая сумма импорта равна 26 миллиардам евро.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    Россиянам показали брошенные при отступлении ВСУ из Курской области тела украинских солдат

    Премьер Британии поставил пабы под угрозу существования

    В российском регионе задержана чиновница за мошенничество с жильем для детей-сирот

    В Грузии назвали санкции ЕС объявлением войны

    ВС России получили партию «Панцирей»

    Украинка с самыми большими щеками в мире показала глубокое декольте на фото

    Россиянку осудили за расправу над дочерью и оставление в опасности сына

    Народный артист России высказался о сносе памятника Пушкину на Украине

    Украинского футболиста сдали ТЦК после отказа продлевать контракт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше