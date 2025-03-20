Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:00, 20 марта 2025Силовые структуры

Двух украинских военнослужащих осудили за террор жителей Курской области

Два военнослужащих ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за террор в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Двум военнослужащим 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Золтану Бровди и Виктору Климчуку за террор дали 16 и 15 лет колонии соответственно. Об этом в четверг, 20 марта, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 5 сентября 2024 года Бровди и Климчук, вооруженные огнестрельным оружием, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. В селе Коренево, угрожая оружием, они запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации жителей, открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным людям.

Ранее за аналогичное преступление были осуждены водитель 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Попович и гранатометчик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Стасюк.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности встречаться с представителями России

    Курс доллара резко вырос

    В России разработали амфибию-хлебовоз

    Жена Павла Воли дала совет Прохору Шаляпину

    В Литве раскрыли планы по подготовке к конфликту с Россией

    Жители Суджи услышали фейковую новость о перемирии, выбежали на улицу и попали под обстрел

    Главный поставщик газа в Европу заметно снизил его добычу

    Россиян предупредили об опасности в Стамбуле

    Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест до мая

    В Кремле раскрыли одну тему разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше