Двух украинских военнослужащих осудили за террор жителей Курской области

Два военнослужащих ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за террор в Курской области

Двум военнослужащим 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Золтану Бровди и Виктору Климчуку за террор дали 16 и 15 лет колонии соответственно. Об этом в четверг, 20 марта, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 5 сентября 2024 года Бровди и Климчук, вооруженные огнестрельным оружием, незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. В селе Коренево, угрожая оружием, они запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации жителей, открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным людям.

Ранее за аналогичное преступление были осуждены водитель 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Попович и гранатометчик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Стасюк.