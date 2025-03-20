Экс-помощник Путина объяснил отсутствие Европы за столом переговоров по Украине

Сурков: Европа сама виновата в своей изоляции от переговоров по Украине

Европа сама виновата, что оказалась в стороне от обсуждения украинского конфликта. Об этом заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью для L'Express.

«"Не приглашен" ничего не значит. (...) Россия уже много лет заявляет, что готова к переговорам. Европа могла бы отреагировать и начать диалог в любой момент. Она этого не сделала», — отметил Сурков.

Он подчеркнул, что США удалось занять место за столом переговоров благодаря инициативе, которая отсутствовала у стран Евросоюза (ЕС). При этом Сурков заявил, что прочное урегулирование конфликта невозможно без участия объединения, так как «сбалансированный раздел Украины должен предусматривать долю для Брюсселя».

25 февраля МИД России заявил, что у оказывающейся во все большей изоляции Европы нет права участвовать в переговорах по украинскому конфликту.