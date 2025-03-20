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17:23, 20 марта 2025Экономика

Европа отложила вступление в силу «злобных пошлин» на американский виски

Bloomberg: ЕС отложил введение пошлин на американский виски до середины апреля
Дмитрий Воронин

Фото: Luwadlin Bosman / Unsplash

Европейцы решили отложить с 1 до 15 апреля введение 50-процентных пошлин на американский виски, названных Дональдом Трампом «злобными». Об этом пишет Bloomberg.

Представитель Еврокомиссии (ЕК), на которого ссылается агентство, указал, что причиной переноса срока вступления в силу ограничений стало стремление получить больше времени на то, чтобы провести переговоры с властями США. Также отмечается необходимость согласовывать вводимые пошлины с более широкими контрмерами против пошлин на сталь и алюминий, введенных администрацией Трампа с 12 марта.

В ЕК указали, что «по-прежнему готовы вести конструктивный диалог, чтобы найти решение, которое позволит избежать ненужного вреда обеим экономикам».

Ранее Трамп пригрозил, что в случае вступления в силу пошлин на виски он введет тариф в размере 200 процентов на весь поставляемый из ЕС алкоголь, что «будет отлично для производства вина и шампанского» в стране.

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