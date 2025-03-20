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17:49, 20 марта 2025Экономика

Евросоюз высказался о разморозке российских активов

ТАСС: ЕС отказался размораживать активы России и решил усилить санкции
Кирилл Луцюк

Фото: Stephanie Lecocq / File Photo / Reuters

Европейский союз заявил о готовности усиливать санкционное давление на Россию и отказался размораживать ее активы. Таковы результаты саммита, прошедшего в Брюсселе. О его итогах сообщило ТАСС.

Оказалось, что все члены Евросоюза, кроме Венгрии, выступили за ужесточение рестрикций. Кроме того, они призвали Россию продемонстрировать политическую волю к завершению конфликта на территории России. Что касается санкций, то они как полагают в ЕС, должны ослабить РФ настолько, что она не сможет продолжать боевые действия. Как следствие, и активы РФ должны остаться заблокированными, пока конфликт не закончится, а Москва не компенсирует Украине весь ущерб.

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