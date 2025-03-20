ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе

ФСБ: Предотвращен теракт у здания администрации в Мариуполе

ФСБ предотвратила теракт у здания администрации Приморского района Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Донецкой народной республики.

Силовики задержали местного жителя, планировавшего разместить взрывчатку у здания. Известно, что он изымал компоненты для самодельного взрывного устройства из тайников.

Возбуждено дело по пункту в части 3 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 3 статьи 205.1 («Содействие террористического деятельности») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четверых сторонников террористических организаций, которые готовили теракт в Ставрополе на День защитника Отечества.