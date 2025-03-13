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12:39, 13 марта 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в Ставрополе по указанию с Украины

ФСБ: Четверо сторонников украинских организаций готовили теракт в Ставрополе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали четверых сторонников террористических организаций, которые готовили теракт в Ставрополе на День защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Задержанные, являющиеся жителями Ставрополя, дали присягу представителям запрещенной в России украинской террористической организации. По их указанию россияне планировали подрыв во время празднования Дня защитника Отечества 23 февраля.

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили тайники, в которых подозреваемые хранили самодельные взрывные устройства и детонаторы. Также бомбы изъяты по местам их проживания.

Возбуждено уголовное дело по факту подготовки к совершению теракта.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников СВО и госслужащих. Пять посылок с бомбами, закамуфлированных под подарочные парфюмы, обнаружили при досмотре почтовых отправлений в аэропорту Челябинска.

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