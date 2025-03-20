Главный поставщик газа в Европу заметно снизил его добычу

NOD: Добыча газа в Норвегии упала на 7,7 процента в феврале

По итогам февраля 2025 года добыча газа в Норвегии, являющейся главным поставщиком этого вида топлива на европейский энергетический рынок, сократилась на 4,9 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Норвежского офшорного директората (NOD).

За последний зимний месяц, по предварительной оценке, в Норвегии добыли в общей сложности 9,94 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, показатель составил 10,77 миллиарда. Таким образом, в месячном выражении добыча газа в Норвегии снизилась на 7,7 процента, или примерно на 830 миллионов кубометров.

За отчетный период снизилась и добыча нефти. В феврале среднесуточный показатель с учетом добычи конденсата и широкой фракции легких углеводородов (продуктов переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата) упал на 3,2 процента год к году и опустился до уровня 1,938 миллиона баррелей. В месячном выражении спад составил 2 процента.

До 2022 года главным поставщиком газа в европейские страны считалась Россия. По итогам 2021-го РФ отправила в Евросоюз в общей сложности 140 миллиардов кубометров, еще 15 миллиардов поступили туда в виде сжиженного природного газа. Тогда российский экспорт обеспечивал около 45 процентов европейского импорта газа и почти 40 процентов от общего потребления этого вида топлива в регионе.

После начала боевых действий на Украине поставки газа из России в Европу начали стабильно падать. После диверсий на трубопроводной сети «Северных потоков», закрытия властями Польши своего участка газопровода «Ямал — Европа» и прекращения транзита топлива через газотранспортную систему Украины экспорт из РФ в ЕС в настоящее время осуществляется по единственному доступному маршруту — «Турецкий поток». В результате, согласно данным Eurostat, с начала 2021 по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Европу упали на 61 процент, а доля РФ в структуре импорта этого вида топлива снизилась до 22 процентов.